Dha Dış - Rauf Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti; Yakınları Taziyeye Geliyor

Dha DIŞ - Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti; yakınları taziyeye geliyorSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Dha DIŞ - Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti; yakınları taziyeye geliyor



Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik şeklinde duyurdu.



KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.



Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri, taziyede bulunmak için ailenin evine geldi.

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