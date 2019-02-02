Dha Dış - Rauf Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti; Yakınları Taziyeye Geliyor
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Kurucu Cumhurbaşkanı
merhum Rauf Denktaş
'ın eşi Aydın
Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi
Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" şeklinde duyurdu.
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.
Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri, taziyede bulunmak için ailenin evine geldi.
Görüntü Dökümü
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Aydın Denktaş'ın kızlarının evinden görüntü
Aydın Denktaş'ın oğlu Maliye
Bakanı Serdar Denktaş
'ın eve gelişi
Aileye taziyeye gelenler - Lefkoşa
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:36 Kaynak: DHA
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