Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı
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DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı

1 saat önce

Refleksi hayatını kurtardıVietnam, (DHA) ? Vietnam'da bir adam, park halindeki kamyonetten mal indirdiği sırada, başka bir kamyonun kendisine doğru hızla geldiğini son anda fark etti.

Refleksi hayatını kurtardı
Vietnam, (DHA) ? Vietnam'da bir adam, park halindeki kamyonetten mal indirdiği sırada, başka bir kamyonun kendisine doğru hızla geldiğini son anda fark etti. Adam refleksi sayesinde kazadan son anda kurtuldu.
Vietnam'da gerçekleşen olayın görüntüsü güvenlik kamerasında kayda alındı. Görüntülerde, bir adam ve kadının yol kenarında park halindeki bir kamyonetten mal indirdiği görülüyor. Bu sırada arkasını dönen adam, seyir halindeki bir kamyonun hızla kendisine doğru geldiğini fark ediyor ve son anda kazadan kurtuluyor.
Olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.
Vietnam, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:44 Kaynak: DHA
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