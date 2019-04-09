Dha Dış - Rio'yu Sel Vurdu

– Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi.

– Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi. Araçlar sürüklendi, bir çok ev ve işyerini su bastı.



Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu. Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi. Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.



Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu 'Zona Sul' bölgesi oldu.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Selden görüntüler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Antalya'da 3 Bin 600 Yıllık Gemi Batığı Bulundu

Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı

Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu