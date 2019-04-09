Dha Dış - Rio'yu Sel Vurdu
57 dakika önce
– Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi.
– Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi. Araçlar sürüklendi, bir çok ev ve işyerini su bastı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu. Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi. Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.
Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu 'Zona Sul' bölgesi oldu.
Görüntü Dökümü
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-Selden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:00 Kaynak: DHA
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