Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Romanya'yı dolu vurdu
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DHA DIŞ - Romanya'yı dolu vurdu

6 dakika önce

– Romanya'nın birçok bölgesini fırtınayla birlikte dolu vurdu.

DHA DIŞ - Romanya'yı dolu vurdu, System.String[]
– Romanya'nın birçok bölgesini fırtınayla birlikte dolu vurdu.

Romanya'da Ulusal Meteoroloji Dairesi Salaj bölgesi için fırtına uyarısı yapmıştı. Salaj, Maramureş ve Mureş bölgelerinde meydana gelen fırtınayla birlikte dolu da yağdığı belirtildi. Fırtınanın uçurduğu binaların çatı ve cephe parçaları da doluyla birlikte araçların üzerine düşünce birçok araç ve binada maddi hasar oluştu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Araçların üzerine dolu yağması

-Yağan dolunun farklı açıdan görüntüleri

-Bir aracın ön camının doluda kırılma anı

-Dolu sonrası zarar gören araçların görüntüsü


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:27 Kaynak: DHA
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