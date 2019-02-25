Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyup, Güvenlik Görevlisini Vurdular

Dha Dış - Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyup, Güvenlik Görevlisini Vurdular

1 saat önce

– ABD'de faaliyet gösteren televizyon ve radyo ağı CBS'in haber bölümünün San Francisco ekibi, öğretmenlerin düzenlediği eylem için Oakland'da bulundukları sırada silahlı kişilerce soyuldu.

Dha Dış - Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyup, Güvenlik Görevlisini Vurdular, System.String[]
–   ABD'de faaliyet gösteren televizyon ve radyo ağı CBS'in haber bölümünün San Francisco ekibi, öğretmenlerin düzenlediği eylem için Oakland'da bulundukları sırada silahlı kişilerce soyuldu. Çıkan çatışmada ekibin güvenlik görevlisi vuruldu.

Silahlı soygun, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrinde meydana geldi.

CBS'nin San Francisco haber ekibinden muhabir Joe Vazquez ve kameraman John Anglin, Oakland'da öğretmenler tarafından düzenlenen eylemde röportaj hazırlığı için haber aracının yanındayken, yanlarına park eden bir otomobilden iki kişi indi ve biri ekibe silah doğrultup, kamerayı ve tripodu vermelerini istedi. Haber ekibi, silahlı kişilere istediklerini verip, araca doğru giderken silahlı kişi ve haber ekibinin güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlisi vuruldu. Vurulan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken polis de şüphelilerin peşine düştü.

Oakland polisinin daha sonra olayla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve vurulan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vurulan güvenlik görevlisinin yerdeki görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Kameramanın (solda) ve muhabirin olayı anlatması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:02 Kaynak: DHA

San Francisco, Oakland, Güncel
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