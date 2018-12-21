Son Dakika Haberleri: Dha Dış-Rosselhoznadzor, Türkiye'nin Narenciye Sevkiyatlarının Kontrolünden Memnun Değil

Dha Dış-Rosselhoznadzor, Türkiye'nin Narenciye Sevkiyatlarının Kontrolünden Memnun Değil

7 saat önce

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), denetlemeler sonucunda Türkiye'nin Rusya'ya gönderilecek narenciye ürünlerinin kontrol önlemlerinden memnun olmadığını bildirdi.

Dha Dış-Rosselhoznadzor, Türkiye'nin Narenciye Sevkiyatlarının Kontrolünden Memnun Değil, System.String[]
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), denetlemeler sonucunda Türkiye'nin Rusya'ya gönderilecek narenciye ürünlerinin kontrol önlemlerinden memnun olmadığını bildirdi.

Rosselhoznadzor temsilcilerinin Türk meslektaşları ile görüşmesi 20 Aralık'ta Adana'da gerçekleşti. Görüşmede 5-20 Aralık tarihleri arasında Adana ve Mersin'de Rusya tarafından yapılan denetlemelerin sonuçları ele alındı.

Bu süre zarfında Rusya'ya gönderilen ürün hacminin yüzde 23'ünü oluşturan 309 sevkiyat kontrol edildi. Akdeniz meyve sineği saptanan 46 parti ürünün gönderilmesine izin verilmedi.

Rosselhoznadzor'un açıklamasında, "Bu durum endişe uyandırıyor ve Türkiye'nin yetkili birimlerinin Akdeniz meyve sineğinin önüne geçmeye yönelik yeterli önlem almadığını gösteriyor. Ayrıca ihracatçılar tarafından ürünlerin üretim kontrolünün yetersiz yapıldığı gözlemlendi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya tarafı, ürünlerde Akdeniz sineğinin saptanmasının bu üretim yerlerinden Rusya'ya sevkiyatın yasanlanmasının değerlendirilmesi için neden olabileceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:06 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Türkiye, Güncel
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