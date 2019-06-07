DHA DIŞ - Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak
1 saat önce
Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay içinde başlayacağını belirtti.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:35 Kaynak: DHA
Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in CEO
'su Sergey Çemezov, Türkiye
'ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay içinde başlayacağını belirtti.
Rus kanalına konuşan Çemezov, "Her şey yolunda. İki ay içinde teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık" dedi.
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Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak