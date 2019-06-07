Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak

1 saat önce

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay içinde başlayacağını belirtti.

DHA DIŞ - Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak, System.String[]
Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay içinde başlayacağını belirtti.

Rus kanalına konuşan Çemezov, "Her şey yolunda. İki ay içinde teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:35 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Shanahan, F-35 programıyla ilgili skandal kararı Hulusi Akar'a mektupla ilettiğini açıkladı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Delikanlı gibi Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi! Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:41:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]