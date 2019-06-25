DHA DIŞ- Ruhani: ABD yaptırımları başarısız olacak
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin, İran üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının başarısız olacağını ve zaten ülke dışında bir varlığı olmayan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik yaptırımların anlamsız olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
, ABD'nin, İran üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının başarısız olacağını ve zaten ülke dışında bir varlığı olmayan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
'e yönelik yaptırımların anlamsız olduğunu söyledi.
Daha önce, Ruhani'nin danışmanı Hesamodin Ashna, ABD'nin ön koşul olmadan bir görüşme çağrısının, İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmadığı sürece mümkün olmadığını söylemişti.
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