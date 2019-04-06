Dha Dış - Ruhani, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi Resmi Törenle Karşıladı
35 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşıladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşıladı.
Resmi ziyareti kapsamında İran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Ruhani, Abdulmehdi'yi kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:40 Kaynak: DHA
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