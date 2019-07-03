Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak
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DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak

22 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.

DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.
Ruhani, ülkesinin 'İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını ve Arak nükleer reaktörünün, anlaşmanın diğer tarafları yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, işlemeye devam edeceğini söyledi. Ancak anlaşmanın tüm taraflarının yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran'ın da aynı şekilde davranacağını belirtti.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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