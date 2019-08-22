Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
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DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek

5 dakika önce

NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı.

DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek, System.String[]
NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla verdi.
Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.
Bugünkü Kıbrıs'ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs'tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada'nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.


Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
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