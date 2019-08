DHA DIŞ - Rumların Maraş'a 'başkan' seçimine KKTC'den tepki

Rumların Maraş'a 'başkan' seçimine KKTC'den tepkiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA ( DHA )- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos'un kısa zaman önce hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanını seçmek için 25 Ağustos'ta seçime gidecek olmasına KKTC'den tepkiler gelmeye devam ediyor.Kapalı Maraş'ın açılmasında bir dönüm noktasındayız. Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktidar Ulusal Birlik Partisi, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıslı Rumlara, Rumlar artık hayali seçimleri bıraksın, gerçekleri görsün. Hayalet Şehre, hayali belediye Başkanı seçme hayalinden vazgeçsinler. Halklarını kandırmasınlar. Kapalı Maraş'ta mülkleri ve hakları varsa, gelsin alsınlar ve bizim idaremizde yerleşsinler çağrısı yaptı.Kıbrıs Rum tarafında, 1974 öncesinde Rum yerleşim yerleri arasında bulunan Güzelyurt Girne , Maraş için 'sembolik' belediye başkanları seçildiğine işaret eden Hasipoğlu, Hayal belediye başkanı seçmelerine gerek yok. Bu bölgelerde seçilmiş belediye başkanları var dedi. Rumlar, sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos'un ölmesinden sonra şimdi de 25 Ağustos'ta yeni seçim yapacaklar diye devam eden Hasipoğlu, Bu şekilde davranacaklarına, gelsinler Gazimağusa Belediyesi'ne başvursunlar. Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş'a yönelik her türlü hizmeti vermeye hazırız dedi.'HAYAL ALEMİNDEN ÇIKIN'UBP Milletvekili Hasipoğlu şöyle devam ettiKıbrıslı Rumlar yönetmedikleri ilçelerimize belediye başkanları seçiyorlar. Bu bir hayalden öteye gidemez. Bunu hayal yapan da en az 5 kez kapalı Maraş ile önerilerimizi reddederek kendileri yarattı. Ancak artık hayal aleminden uyanıp gerçekle yüzleşme zamanıdır. Buraların yönetimleri Kıbrıs Türk tarafındadır ve Kıbrıs Türk halkı, belediye başkanlarını seçmektedir. Eğer Rumlar, Kıbrıs'ta 2004 yılında yapılan referandumda 'evet' demiş olsalardı veya 2017 yılında Crans Montana 'da bir uzlaşı çıksaydı, Kapalı Maraş ve Güzelyurt Rumların olacaktı. Ama Rumlar buna 'hayır' dedi. Artık, Güzelyurt ve Maraş'ı Rumlara verme gibi bir düşünce olmamalı. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz.'TÜRKLER GİBİ HİZMET ALACAKLAR'Kapalı Maraş'ın, Kıbrıs Türk tarafının önemli adımlarından olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu,Rumlar Maraş için belediye başkanı seçeceklerine, gelsinler Gazimağusa Belediyesi'ne başvursunlar, onlara her türlü hizmet verilecektir. Maraş, Kıbrıs Türk yönetiminde açılacak ve kimlik ayırt edilmeden, hizmet anlayışı devam edecek. Maraş'ta mülkü olan Rumlara da Türkler gibi aynı şekilde hizmet verilecektir. Sembolik, karşılığı olmayan bir belediye başkanından hizmet alamazlar diye konuştu.RUM MEDYASI YAZ TATİLİ SONUCU ETKİLEYEBİLİRRum medyası da Maraş seçiminde Güney Kıbrıs'taki beş ilçede 44 seçim merkezinin faaliyet göstereceğini yazdı. Seçimin sabah 7'den akşam 6'ya kadar süreceğini ve öğlen 12.00-13.00 saatleri arasında seçime bir saatlik bir ara verileceğini yazan Politis gazetesi, seçimde beş adayın yarışacağını belirtti.Gazete adayların AKEL'den Dr. Simos İoannu, DİSİ'den Nikos Karullas, Mimar Andreas Lordos, ELAM milletvekili Linos Papayannis ve Georgios Stavri olduğunu yazdı. Haberlere göre daha önceki seçimlerde 77 seçim merkezinde oy kullanıldı. Bu rakam bu seçimde 44'e indi. Rum medyası yaz tatili nedeniyle seçimlere ilginin de olmayabileceğine işaret etti. Maraş seçimi KKTC'de de medyada iç sayfalarda Rum medyasının haberlerine atıf yapılarak kullanıldı.10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMKapalı Maraş, Akdeniz 'in Las Vegas 'ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.