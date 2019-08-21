DHA DIŞ- Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı 'Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:07 Kaynak: DHA
Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı 'Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Altius-U, 6 ton ağırlığında ve 1 günden fazla süre havada kalabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan, 6 ton ağırlığındaki İHA'ya dair yapılan açıklamada, "Uçuş, test havaalanlarının birinde tam otomatik modda, 800 metreye kadar bir rakımda 32 dakika sürdü. Tüm sistemler normal çalışıyordu. Araç, optik, radyo mühendisliği ve radar araçlarını kullanarak tüm keşif misyonları spektrumunu gerçekleştirme yeteneğine sahip ve bir günden fazla havada kalabiliyor" ifadeleri kullanıldı.
Görüntü Dökümü
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-İHA'nın test uçuşuna dair görüntüler
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