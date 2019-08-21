DHA DIŞ- Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi Rusya
, (DHA
)- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı 'Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Altius-U, 6 ton ağırlığında ve 1 günden fazla süre havada kalabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan, 6 ton ağırlığındaki İHA'ya dair yapılan açıklamada, 'Uçuş, test havaalanlarının birinde tam otomatik modda, 800 metreye kadar bir rakımda 32 dakika sürdü. Tüm sistemler normal çalışıyordu. Araç
, optik, radyo mühendisliği ve radar araçlarını kullanarak tüm keşif misyonları spektrumunu gerçekleştirme yeteneğine sahip ve bir günden fazla havada kalabiliyor' ifadeleri kullanıldı.