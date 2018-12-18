Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Kargo Gemisi İngiltere'de Karaya Oturdu

Dha Dış - Rus Kargo Gemisi İngiltere'de Karaya Oturdu

59 dakika önce

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.

Dha Dış - Rus Kargo Gemisi İngiltere'de Karaya Oturdu, System.String[]
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geminin havadan görüntüsü

Helikopter ile mürettebatın alınması

Geminin sahilden görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:58 Kaynak: DHA

Denizcilik, İngiltere, Güncel
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