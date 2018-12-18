Dha Dış - Rus Kargo Gemisi İngiltere'de Karaya Oturdu

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Geminin havadan görüntüsü



Helikopter ile mürettebatın alınması



Geminin sahilden görüntüleri

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