Dha Dış - Rus Kargo Gemisi İngiltere'de Karaya Oturdu
59 dakika önce
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Geminin havadan görüntüsü
Helikopter ile mürettebatın alınması
Geminin sahilden görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:58 Kaynak: DHA
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