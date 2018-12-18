Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Dha Dış - Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

34 dakika önce

Dha DIŞ - Rus kargo gemisi karaya oturduİngiltere (DHA)- İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.

Dha Dış - Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu, System.String[]
Dha DIŞ - Rus kargo gemisi karaya oturdu

İngiltere (DHA)- İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

Denizcilik, İngiltere, DHA, Güncel
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