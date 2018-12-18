Dha Dış - Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu
34 dakika önce
Dha DIŞ - Rus kargo gemisi karaya oturduİngiltere (DHA)- İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.
Dha DIŞ - Rus kargo gemisi karaya oturdu İngiltere
(DHA
)- İngiltere Denizcilik
ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 Kaynak: DHA
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