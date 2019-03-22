Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Rus Mahkemesi, 'Saldırı Planladığı' Gerekçesiyle Ukraynalı Genci Tutukladı

Dha Dış – Rus Mahkemesi, 'Saldırı Planladığı' Gerekçesiyle Ukraynalı Genci Tutukladı

9 dakika önce

- Rusya'da bir Ukrayna vatandaşı, bir lise öğrencisini arkadaşlarına yönelik bombalı katliam yapmaya ikna ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Dha Dış – Rus Mahkemesi, 'Saldırı Planladığı' Gerekçesiyle Ukraynalı Genci Tutukladı, System.String[]
Rusya'da bir Ukrayna vatandaşı, bir lise öğrencisini arkadaşlarına yönelik bombalı katliam yapmaya ikna ettiği iddiasıyla tutuklandı. Ukraynalı yetkililer, tutuklamanın siyasi nedenlere dayandığını öne sürdü. 

20 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Pavel Grib, 2017 yılında Belarus'ta kaybolduktan iki hafta sonra, Rus istihbarat servisi FSB, Grib'in Rusya'nın Krasnodar kentinde cezaevinde olduğunu ve 'terörizm' suçundan hakkında dava açıldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Rostov-na Donu kentinde askeri mahkeme, bugün görülen duruşmada Grib'i altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Grib, 2017 yılında Ukrayna'da bulunduğu sırada internetten yazıştığı bir kız lise öğrencisini şiddet eylemine yöneltmekle suçlanıyor. 

Ukraynalı gencin, Rusya'nın Soçi kentinde yaşayan öğrenciyi lise mezuniyet balosunda bombalı saldırı düzenlemesi için ikna ettiği ve internet üzerinden bomba yapımıyla ilgili bilgilendirdiği iddia ediliyor.

Grib'in, internetten yazıştığı genç kızla buluşmak üzere Belarus'ta olduğu sırada yakalandığı ve Rus gizli servisi tarafından Rusya'ya götürüldüğü belirtiliyor. 

Mahkemede son sözü sorulan Grib, suçlamaları reddederek, "Tüm Ukraynalı vatanseverlere, esirlikleri boyunca hakikatten şaşmamaları çağrısı yapıyorum" dedi. FSB çalışanları için 'haydut ve katil' diyen Grib, sözlerini "Yaşasın Ukrayna. Yaşasın Ukrayna ulusu" diye bitirdi. Tutuklu gencin, cezaevinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

BABASI: "SİYASİ NEDENLERLE TUTUKLANDI"

Pavel Grib'in Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nde çalışan babası İgor Grib, oğlunun sosyal medyada siyasi konularla ilgili çok keskin ifadelerde bulunduğunu, bu yüzden Rusya tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Oğlunun ciddi sağlık problemleri olduğunu ve tedavi görmezse hayati tehlikesinin olabileceğini belirten Grib, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. 

Grib, oğlunun silahlı eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışma bölgesine hiç gitmediğini, Soçi'de yaşayan Ukraynalı genç kızla internette tanıştığını belirtti. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:43 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 70-68 Mağlup Oldu Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Son Dakika! AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:52:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Rus Mahkemesi, 'Saldırı Planladığı' Gerekçesiyle Ukraynalı Genci Tutukladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]