Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı
13 dakika önce
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dronenun havalanması ve havada bir başka droneyi vurması
Bir tasarımcının taşı yapması
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:33 Kaynak: DHA
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