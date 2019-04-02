Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.



Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Dronenun havalanması ve havada bir başka droneyi vurması



Bir tasarımcının taşı yapması

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