Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

13 dakika önce

Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı, System.String[]
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Dronenun havalanması ve havada bir başka droneyi vurması

Bir tasarımcının taşı yapması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:46:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]