Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

1 saat önce

Dha DIŞ - Rus şirket 'drone kalaşnikof'un görüntülerini yayınladıRus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Dha DIŞ - Rus şirket 'drone kalaşnikof'un görüntülerini yayınladı

Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:50 Kaynak: DHA

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