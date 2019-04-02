Dha Dış - Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı
1 saat önce
Dha DIŞ - Rus şirket 'drone kalaşnikof'un görüntülerini yayınladıRus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Dha DIŞ - Rus şirket 'drone kalaşnikof'un görüntülerini yayınladı
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:50 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var
Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi
Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu