Dha Dış - Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2)
1 saat önce
Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Rusya
merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'deki Haydar Aliyev
Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçaktan yolcuların inişi
Pistten görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:11 Kaynak: DHA
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Rus Ural Havayolları'na Ait Bir Uçak, Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye Acil İniş Yaptı
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