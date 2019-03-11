Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2)

Dha Dış - Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2)

1 saat önce

Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Dha Dış - Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2), System.String[]
Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçaktan yolcuların inişi

Pistten görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:11 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Bakü, Güncel
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