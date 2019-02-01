Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rus ve Türk Diplomatlar 'Anayasa Komitesi'ni Görüştüler

Dha Dış - Rus ve Türk Diplomatlar 'Anayasa Komitesi'ni Görüştüler

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın önderliğinde Türk temsilcileri ile görüşme yaptılar.

Dha Dış - Rus ve Türk Diplomatlar 'Anayasa Komitesi'ni Görüştüler, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın önderliğinde Türk temsilcileri ile görüşme yaptılar. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin 31 Ocak'ta gerçekleştiği belirtildi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye'deki mevcut duruma ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Özellikle Suriye krizinin barış sürecinin önemli bir aşaması olan Anayasa Komitesi'nin en kısa zamanda oluşturulmasına değinildi" ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Dünya
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