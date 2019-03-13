Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 'Rüşvetle' Ukrayna'ya Girmek İsteyen İki Türk Gözaltına Alındı

Dha Dış - 'Rüşvetle' Ukrayna'ya Girmek İsteyen İki Türk Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ukrayna'nın Odesa Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye girişlerine izin verilmeyen iki Türk'ün, 'görevlilere rüşvet telif etmekten' gözaltına alındıkları belirtildi.

Dha Dış - 'Rüşvetle' Ukrayna'ya Girmek İsteyen İki Türk Gözaltına Alındı, System.String[]
Ukrayna'nın Odesa Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye girişlerine izin verilmeyen iki Türk'ün, 'görevlilere rüşvet telif etmekten' gözaltına alındıkları belirtildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Odesa Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Odesa'ya gelen iki Türk vatandaşının, açıklanmayan bir nedenden dolayı ülkeye girişlerine izin verilmedi. Türkiye'ye geri gönderilmek istenen Türk vatandaşlarının, ülkeye girebilmek için sınır muhafızlarına 200 dolar rüşvet teklif ettikleri açıklandı. Görevlilerin rüşveti kabul etmedikleri; iki Türk vatandaşının da Ukrayna polisi tarafından gözaltına alındıkları kaydedildi. 

İsimleri açıklanmayan Türk vatandaşları hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereği işlem başlatılacağı belirtildi. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:30 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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