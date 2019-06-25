DHA DIŞ- Rusya: ABD İHA'sı, İran hava sahasındaydı
1 saat önce
Rusya Güvenlik Konseyi, İran'ın düşürdüğü ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) İran hava sahası içinde olduğunu ispatlayacak istihbarata sahip olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
Rusya Güvenlik Konseyi, İran
'ın düşürdüğü ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) İran hava sahası içinde olduğunu ispatlayacak istihbarata sahip olduğunu duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Rarushev, Kudüs
'te yaptığı konuşmada Rusya ordusunun elinde, ABD İHA'sının İran hava sahası içinde bulunduğunu gösteren bilgilerin olduğunu, ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırısının ardında İran'ın olduğunu gösteren kanıtlarının 'zayıf' ve 'profesyonellik dışı' olduğunu söyledi.
- Rusya
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır