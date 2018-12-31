Dha Dış - Rusya, Casusluk İddiasıyla Bir Amerikan Vatandaşını Gözaltına Aldığını Duyurdu

– Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir Amerikan vatandaşını Moskova'da göz altına aldını duyurduğunu yazdı.

– Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir Amerikan vatandaşını Moskova'da göz altına aldını duyurduğunu yazdı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) resmi sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Rusya, Federal Güvenlik Servisi yetkilileri 28 Aralık 2018, Moskova'da Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ı, casusluk görevinde olduğu sırada göz altına aldı."



Casusluk iddiasıyla kendisine karşı soruşturma başlatılan Amerikan vatandaşı suçlu bulunması halinde 10 ile 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir. - Rusya

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