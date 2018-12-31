Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Casusluk İddiasıyla Bir Amerikan Vatandaşını Gözaltına Aldığını Duyurdu

Dha Dış - Rusya, Casusluk İddiasıyla Bir Amerikan Vatandaşını Gözaltına Aldığını Duyurdu

43 dakika önce

– Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir Amerikan vatandaşını Moskova'da göz altına aldını duyurduğunu yazdı.

Dha Dış - Rusya, Casusluk İddiasıyla Bir Amerikan Vatandaşını Gözaltına Aldığını Duyurdu, System.String[]
– Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir Amerikan vatandaşını Moskova'da göz altına aldını duyurduğunu yazdı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) resmi sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Rusya, Federal Güvenlik Servisi yetkilileri 28 Aralık 2018, Moskova'da Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ı, casusluk görevinde olduğu sırada göz altına aldı."

Casusluk iddiasıyla kendisine karşı soruşturma başlatılan Amerikan vatandaşı suçlu bulunması halinde 10 ile 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:21 Kaynak: DHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:04:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Casusluk İddiasıyla Bir Amerikan Vatandaşını Gözaltına Aldığını Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]