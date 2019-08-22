DHA DIŞ- Rusya'da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı
2 saat önce
Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:46 Kaynak: DHA
'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Yangın, Saratov şehrindeki Volskaya Caddesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi yaralandı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken; yangına müdahalede 77 itfaiye personelinin, 23 itfaiye aracının kullanıldığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Yükselen alevler
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
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