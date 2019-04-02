Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama

Dha Dış – Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama

32 dakika önce

St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Dha Dış – Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama, System.String[]
St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olay sonucunda merdivenin çöktüğü ve üçüncü katta 15 kişinin mahsur kaldığı açıklandı. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:50 Kaynak: DHA

Petersburg, Güncel
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