Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama

Dha Dış ? Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama

39 dakika önce

Dha DIŞ ? Rusya'da askeri uzay akademisinde patlamaSiyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Dha DIŞ ? Rusya'da askeri uzay akademisinde patlama

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ön verilere göre, ikinci kattaki eğitim sınıfında bir mayının patladığı düşünülüyor. Olay sonucunda birinci ve ikinci katlar arasındaki merdivenin çöktüğü ve yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Binanın diğer alanlarından öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

DHA, Rusya Federasyonu, Güncel
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