Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

1 saat önce

Dha DIŞ - Rusya'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savrulduRusya (DHA) ? Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı.

Dha DIŞ - Rusya'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Rusya (DHA) ? Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.

Olay dün 12: 47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Moskova, DHA, Rusya Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti FIFA'dan Emiliano Sala'nın Bonservisine İnceleme

Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 23:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]