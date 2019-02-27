Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu
1 saat önce
Dha DIŞ - Rusya'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savrulduRusya (DHA) ? Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı.
Dha DIŞ - Rusya
'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu
Rusya (DHA
) ? Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.
Olay dün 12: 47'de başkent Moskova
'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü
'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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