Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü
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DHA DIŞ- Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü

14 dakika önce

Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı.

DHA DIŞ- Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü, System.String[]
Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun tutuşması ile çıktığı düşünülen yangında, 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın anına dair görüntüler
-Yangından sonra kamp alanından görüntüler


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
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