Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da Çinli turistleri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı

DHA DIŞ - Rusya'da Çinli turistleri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı

31 dakika önce

Rusya'da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı.

DHA DIŞ - Rusya'da Çinli turistleri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı, System.String[]
Rusya'da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2 turist hayatını kaybederken; 19 turist de yaralandı.

Kaza Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Primorski Krayı'nda meydana geldi. Khabarovsk şehrinden 43 Çinli turist ile Vladivostok şehrine seyreden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 19 turist de yaralandı. Araştırma ekipleri, sürücünün aşırı yorgun şekilde direksiyon başına geçtiği ve kazaya bunun etken olmasından şüphelenildiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:04 Kaynak: DHA
turist, Rusya Federasyonu, Güncel
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