Dha Dış - Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı 7 Ölü - Ek Görüntü

Dha DIŞ - Rusya'da çocukları taşıyan otobüs takla attı: 7 ölüRusya (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Dha DIŞ - Rusya'da çocukları taşıyan otobüs takla attı: 7 ölü



Rusya (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.



Bugün sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma otoyolunda gerçekleşen kazada, içinde 31'i çocuk 47 yolcunun bulunduğu otobüs, buz tutan yolda kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Taklalar atan otobüs ters şekilde kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada çok sayıda çocuğun da yaralandığı; ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği belirtildi. Çocukların düzenlenen bir yarışmaya katılmak için öğretmenleri ile beraber Kaluga'ya gittikleri belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı

18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma

Kızıyla Fotoğrafını Paylaştıktan Sonra Balkondan Düşüp Öldü

Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi