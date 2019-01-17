Dha Dış - Rusya'da Fabrikadaki Patlama Sonrası Yangın Kamerada
27 dakika önce
- Rusya'nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı.
- Rusya
'nın St. Petersburg
yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kırılan camlardan etrafa saçılan parçalar 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yangına, altı yangın söndürme birimi müdahale etti. Yangını söndürme işlemi yaklaşık iki saat sürdü. Patlamanın nedeninin ise tam olarak bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Patlama sonrası yükselen dumanlara dair farklı açıdan görüntüler - Rusya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti
Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti