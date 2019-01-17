Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Fabrikadaki Patlama Sonrası Yangın Kamerada

Dha Dış - Rusya'da Fabrikadaki Patlama Sonrası Yangın Kamerada

27 dakika önce

- Rusya'nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı.

Dha Dış - Rusya'da Fabrikadaki Patlama Sonrası Yangın Kamerada, System.String[]
- Rusya'nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kırılan camlardan etrafa saçılan parçalar 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yangına, altı yangın söndürme birimi müdahale etti. Yangını söndürme işlemi yaklaşık iki saat sürdü. Patlamanın nedeninin ise tam olarak bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası yükselen dumanlara dair farklı açıdan görüntüler - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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