Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada - Son Dakika

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Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada
6 saat önce
DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kameradaRusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kamerada
Rusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.
O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.
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