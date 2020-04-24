DHA DIŞ-Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi - Son Dakika
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DHA DIŞ-Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi

12 dakika önce

Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisiRusya, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina ve sosyal mesafe kuralları uygulanan Rusya'da 16 yaşındaki bir çocuk, babaannesinin yaptığı kekleri drone ile komşulara dağıttı.

DHA DIŞ-Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi

Rusya, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina ve sosyal mesafe kuralları uygulanan Rusya'da 16 yaşındaki bir çocuk, babaannesinin yaptığı kekleri drone ile komşulara dağıttı. O anlar kameraya kaydedildi.

Rusya'nın Tümen kentinde yaşayan 16 yaşındaki Pasha Reshetnikov, babaannesinin yaptığı kekleri sosyal mesafe ve karantina kuralları nedeniyle drone ile komşulara dağıttı. Rus medyasına konuşan Reshetnikov, 'Dışarı çıkmak şu anda imkansız. Babaannem komşulara yiyecek dağıtmayı sever. Ama bu bir problemdi. Biraz düşündüm ve nasıl çözeceğimi buldum. Drone uçurmak benim için bir hobi ve bunu babaanneme önerdim' dedi.

'KİMSE KEKSİZ KALMADI'

Pasha Reshetnikov, drone'un uçurulma anını ve tüm detayları sosyal medyada paylaştı. Kekleri drone ile dağıttığı sırada şiddetli rüzgarın olduğunu belirten Reshetnikov, 'Şiddetli bir rüzgar vardı ama yine de başardık. Kimse keksiz kalmadı' ifadelerini kullandı.

DHA DIŞ-Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi

Koronavirüs, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:52 Kaynak: DHA

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