DHA DIŞ- Rusya'da kimyasal tesiste yangın
1 saat önce
Rusya'da kimyasal tesiste yangın çıktı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
'da kimyasal tesiste yangın çıktı. 200 solvent varilinin alev altığı yangına müdahale sürüyor.
Rusya'nın Balaşiha kentindeki kimyasal tesiste yangın çıktı. 200 solvent varilinin alev aldığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracının ve itfaiye personelinin tesise sevk edildiği, zararlı kimyasalların toprağa yayılmasının önlenmeye çalışıldığı bildirildi.
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