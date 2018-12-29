Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü
9 dakika önce
Dha DIŞ - Rusya'da maden ocağına çığ düştü: 2 işçi öldüRusya (DHA) - Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü.
Dha DIŞ - Rusya'da maden ocağına çığ düştü: 2 işçi öldü
Rusya (DHA) - Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, çığda 2 işçinin hayatını kaybettiğini; mahsur kalan 9 işçinin ise kurtarıldığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:00 Kaynak: DHA
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