Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü

Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü

9 dakika önce

Dha DIŞ - Rusya'da maden ocağına çığ düştü: 2 işçi öldüRusya (DHA) - Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü.

Dha DIŞ - Rusya'da maden ocağına çığ düştü: 2 işçi öldü

Rusya (DHA) - Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, çığda 2 işçinin hayatını kaybettiğini; mahsur kalan 9 işçinin ise kurtarıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:00 Kaynak: DHA

İşçi, Rusya Federasyonu, Güncel
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