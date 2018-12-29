Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü
8 dakika önce
Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü.
Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, çığda 2 işçinin hayatını kaybettiğini; mahsur kalan 9 işçinin ise kurtarıldığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Habarovsk'tan kar görüntüsü
TV KAYDI
///////// Bölgedeki kurtarma çalışmaları ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:01 Kaynak: DHA
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