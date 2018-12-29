Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü

Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü

8 dakika önce

Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü.

Dha Dış - Rusya'da Maden Ocağına Çığ Düştü: 2 İşçi Öldü, System.String[]
Rusya'nın Çin sınırına yakın Habarovsk şehrinde maden işletmesine çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, çığda 2 işçinin hayatını kaybettiğini; mahsur kalan 9 işçinin ise kurtarıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Habarovsk'tan kar görüntüsü

TV KAYDI

///////// Bölgedeki kurtarma çalışmaları ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Rusya Federasyonu, Güncel
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