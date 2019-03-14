Dha Dış - Rusya'da Marketin Zemini Çöktü... Panik Anları Kamerada
1 saat önce
– Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü.
– Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü.
Olay Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Petrogradsky bölgesinde bulunan ve 7/24 hizmet veren bir markette meydana geldi. Çökme anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Üzerinde güvenlik görevlisi ve 4 müşterinin bulunduğu zemin bir anda çöktü. Çökme sonucu market rafları, güvenlik görevlisinin ve müşterilerin üstüne devrildi. Güvenlik görevlisi devrilen rafların altından yardım almadan çıkarken, diğer müşterileri, marketteki çalışanlar ve olayı görenler kurtardı.
Yetkililer, marketin neredeyse 100 yıldan daha eski olan bir yapıda bulunduğu için zeminin çöktüğü ve rafların devrilmesi sonucu hafif yaralanan bir kadının hastaneye kaldırılmayı reddettiğini söyledi.
Olaya dair inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Market zemininin çökme anı
Devrilen rafların altında kalan görevli ve kadın
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:51 Kaynak: DHA
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