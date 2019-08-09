Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı

1 saat önce

Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı, System.String[]
Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Şarapnel parçaları evlere saplandı
Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]