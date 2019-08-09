DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı
1 saat önce
Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:55 Kaynak: DHA
'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Şarapnel parçaları evlere saplandı Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı