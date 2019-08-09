DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı
20 dakika önce
Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)Rusya (DHA) ? Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)
Rusya (DHA
) ? Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 5'i sivil, 1'i askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
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