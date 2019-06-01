Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama
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DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama

5 dakika önce

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama, System.String[]
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.

Yerel medya patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı/ araç kamerasında

Patlama sonrası yükselen dumanlar


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Güncel
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