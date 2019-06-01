DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında patlama
5 dakika önce
Rusya'da mühimmat fabrikasında patlamaRusya (DHA) - Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
DIŞ - Rusya
'da mühimmat fabrikasında patlama
Rusya (DHA) - Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.
Yerel medya patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod
Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.
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