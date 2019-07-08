Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya'da otomobile çarpan motosiklet alev aldı
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DHA DIŞ- Rusya'da otomobile çarpan motosiklet alev aldı

32 dakika önce

Rusya'da otomobile çarpan motosiklet alev aldıRusya, (DHA)- Rusya'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet alev aldı.

DHA DIŞ- Rusya'da otomobile çarpan motosiklet alev aldı
Rusya, (DHA)- Rusya'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet alev aldı. Olayda motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay, Moskova'nın merkezinde meydana geldi. Ana caddeden sola dönen otomobile, karşı yönden hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın hemen ardından motosikletin alev aldığı anlar ise trafik kamerasında kaydedildi.
Yerel medya, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını; motosiklet sürücüsünün durumunun ise ağır olduğunu duyurdu.
DHA DIŞ- Rusya'da otomobile çarpan motosiklet alev aldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel
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