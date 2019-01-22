Dha Dış - Rusya'da Savaş Uçağı İnişi Sırasında Kaza Yaptı
16 dakika önce
Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda bulunan askeri hava üssüne inişi sırasında kaza yaptı.
Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda bulunan askeri hava üssüne inişi sırasında kaza yaptı.
Tass ajansında yer alan haberde, "Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda iniş sırasında kaza yaptı. Olay Moskova
saatiyle 13: 40 sıralarında meydana geldi" denildi.
İlk bilgilere göre, mürettebattan 2 kişi sağ kurtuldu. Açıklamada, "Mürettebat komutan, komutan yardımcısı, uzman ve operatör olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. İki kişi canlı kurtuldu" ifadesi kullanıldı. - Kaçmaz
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: DHA
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