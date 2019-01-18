Dha Dış - Rusya'da Savaş Uçakları Çarpıştı

Rusya'nın TASS ajansı, iki Su 34 savaş uçağının Rusya Federasyonu'nun Çin sınırına yakın, Habarovsk şehrinin doğusunda kalan noktada, Tatar Boğazı üzerinde havada çarpıştığını duyurdu.

Rusya'nın TASS ajansı, iki Su 34 savaş uçağının Rusya Federasyonu'nun Çin sınırına yakın, Habarovsk şehrinin doğusunda kalan noktada, Tatar Boğazı üzerinde havada çarpıştığını duyurdu. Uçaklardan birinde personellerin çarpışma öncesi uçaktan kendilerini fırlattığını; diğer mürettebatların akıbetlerine dair henüz bilgi olmadığı belirtildi.

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