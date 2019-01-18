Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Savaş Uçakları Çarpıştı

Dha Dış - Rusya'da Savaş Uçakları Çarpıştı

2 saat önce

Rusya'nın TASS ajansı, iki Su 34 savaş uçağının Rusya Federasyonu'nun Çin sınırına yakın, Habarovsk şehrinin doğusunda kalan noktada, Tatar Boğazı üzerinde havada çarpıştığını duyurdu.

Dha Dış - Rusya'da Savaş Uçakları Çarpıştı, System.String[]
Rusya'nın TASS ajansı, iki Su 34 savaş uçağının Rusya Federasyonu'nun Çin sınırına yakın, Habarovsk şehrinin doğusunda kalan noktada, Tatar Boğazı üzerinde havada çarpıştığını duyurdu. Uçaklardan birinde personellerin çarpışma öncesi uçaktan kendilerini fırlattığını; diğer mürettebatların akıbetlerine dair henüz bilgi olmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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