DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı

Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova 'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar kapatıldı. TASS'ta yer alan habere göre, havalimanının 'B Terminali' girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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