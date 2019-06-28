DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
1 saat önce
Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldıRusya, (DHA)- Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
Rusya, (DHA)- Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.
Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova
'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar kapatıldı. TASS'ta yer alan habere göre, havalimanının 'B Terminali' girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otobüsün içerisini su bastığı görüldü.
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