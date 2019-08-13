Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın
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DHA DIŞ - Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın

21 dakika önce

Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangınRusya (DHA) - Rusya'da bakım ve tadilat işlemleri için kıyıya çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı.

Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın
Rusya (DHA) - Rusya'da bakım ve tadilat işlemleri için kıyıya çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.
Olay Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri limanında meydana geldi. 2018 yılından bu yana tadilat işlemleri süren 'Holy Russia' isimli gemide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve denizden müdahale bulunacak söndürme botları sevk edildi.
Olay sırasında gemide kimsenin bulunmadığı ancak limanda başka gemilerin de olduğu ve yangının o gemilere de sirayet etmemesi için çaba sarf edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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