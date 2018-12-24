Dha Dış - Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu
1 saat önce
– Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.
– Rusya
'nın Krasnodar
şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemelere göre kazanın yaşanan toprak kayması sonucu trenin raylardan çıkması ile meydana geldiği belirtildi. Kazada yolcu trenin dört vagonundan ikisinin raylardan çıktığı ve karayoluna devrilmek üzereyken durduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Trenin görüntüsü
-Kurtarma ekiplerinin görüntüsü - Rusya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:49 Kaynak: DHA
Günlük 1 Milyon Yolcunun Taşınacağı Gebze-Halkalı Tren Hattı Yeni Yılda Açılacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz