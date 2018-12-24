Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu

Dha Dış - Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu

1 saat önce

– Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.

Dha Dış - Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu, System.String[]
Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemelere göre kazanın yaşanan toprak kayması sonucu trenin raylardan çıkması ile meydana geldiği belirtildi. Kazada yolcu trenin dört vagonundan ikisinin raylardan çıktığı ve karayoluna devrilmek üzereyken durduğu belirtildi.

 

Görüntü Dökümü

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-Trenin görüntüsü

-Kurtarma ekiplerinin görüntüsü - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:49 Kaynak: DHA

Sabah, Krasnodar, Rusya Federasyonu, Güncel
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